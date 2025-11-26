Haberler

Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i Uzatmalarda Geçti

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 6. hafta maçında Fransa'nın Charnay Basket takımını normal süresi 82-82 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 89-87 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, play-off için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Haris Bijedic, Diana Lapanovic, Edison Gjoni

BEŞİKTAŞ BOA: Pelin Bilgiç 15, Milic 9, Meltem Yıldızhan 5, İlayda Güner 2, Whitcomb 20, Fasoula 18, Toure 20, Gülşah Duman

CHARNAY BASKET: Mayo 20, Colas 6, Daramy 12, Chevaugeon 19, Dalstra 6, Thomas 17, Toure, Chabrier 3, Drame 4, Gretouce

1'İNCİ PERİYOT: 21-26

DEVRE: 38-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-64

NORMAL SÜRE: 82-82

5 FAUL: 33.23 Milic, 35.43 Fasoula (Beşiktaş BOA), 39.34 Thomas (Charnay Basket)

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 6'ncı ve son haftasında Fransa'nın Charnay Basket takımını normal süresi 82-82 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 89-87 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, play-off için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek. Beşiktaş BOA, en iyi üçüncüler arasında yer aldığı takdirde play-off bileti alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
