Beşiktaş BOA, Athinaikos'u Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nda Beşiktaş BOA, Yunan ekibi Athinaikos Qualco'yu 87-84 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Stefan Vukovic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Sava Cetkovic (Karadağ)
Beşiktaş BOA: Okonkwo 20, Pelin Bilgiç 2, Milic 7, Fasoula 29, Toure 18, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 7, İlayda Güner
Athinaikos Qualco: Takacs-Kiss 4, Winterburn 11, Prince 16, Parks 3, Hristova 17, Raca 9, Tsineke 9, Pavlopoulou, Borkowska 3, Louka 4, Bertsch 8
1. Periyot: 18-26
Devre: 42-46
3. Periyot: 65-65
Beş faulle çıkanlar: 37.95 Bertsch, 39.94 Prince (Athinaikos Qualco)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini 87-84 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini alırken Athinaikos Qualco ise ilk kez mağlup oldu.