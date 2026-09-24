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Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezon sonra EuroLeague'de Valencia ile karşılaşacak

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Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezon sonra EuroLeague'de mücadele edecek. 2026-2027 sezonu için bir yıllık wild card ile davet edilen siyah-beyazlılar, ilk hafta yarın İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezon sonra Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) parkeye çıkacak.

Tarihinde ilk kez 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden siyah-beyazlılar, 13 sezonun ardından tekrar Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda boy gösterecek.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın İspanyol ekibi Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak.

Özel davetle Avrupa Ligi'ne katıldı

Beşiktaş Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunda EuroLeague'de bir yıllık "wild card" (özel davet) ile yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, Fransız ekibi Cosea JL Bourg'un Avrupa Ligi'nde yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorlukları göz önüne alarak BKT Avrupa Kupası'nda yoluna devam etme kararı almasının ardından "wild card"la organizasyona davet edildi.

Beşiktaş, geçen sezon BKT Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a seride 2-0 kaybetmiş ve organizasyonu ikinci tamamlamıştı.

Kadroda büyük değişim

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı basketbol takımı, yeni sezona kadroda önemli bir değişimle girdi.

Beşiktaş'ta geçen sezondan Ante Zizic, Conor Morgan, Anthony Brown, Berk Uğurlu, Devon Dotson ve Yağız Aksu kadroda kalırken, Brynton Lemar, Ismael Kamagate, Jonah Mathews, Matt Thomas, Sertaç Şanlı, Vitto Brown, Yiğit Arslan, Canberk Kuş, Emir Adıgüzel ve Ahmet Ata Özbek ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, kadrosunu Eugene Omoruyi, David Dejulius, Jaylen Nowell, Scottie Wilbekin, Metecan Birsen, Furkan Korkmaz ve Wenyen Gabriel ile güçlendirdi.

Öte yandan yeni transferlerden Malili basketbolcu Mady Sissoko'nun ise sözleşmesi oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı donduruldu.

Beşiktaş ikinci kez EuroLeague'de

Siyah-beyazlı ekip, tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş, 2012-2013 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 farklı grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, top 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti. Organizasyona top 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 17 de yenilgi yaşadı.

Yıllar içinde formatı değişen Avrupa Ligi'nde bu sezon yeniden yer alan Beşiktaş, 20 takımın yer aldığı lig yarışında üst sıraları hedefliyor.

Dusan Alimpijevic ile dördüncü sezon

Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic yönetiminde son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, deneyimli başantrenör ile dördüncü sezonuna girdi.

Siyah-beyazlı takımın başına 2023-2024 sezonu başında geçen Alimpijevic, geride kalan üç sezonda Beşiktaş'ı yeniden zirve mücadelesine dahil etti.

Daha büyük bütçeli rakipleriyle yarışmaktan geri adım atmayan Dusan Alimpijevic'in ekibi, yeni sezonda ise EuroLeague arenasında boy gösterecek.

Alimpijevic 8 sezon sonra EuroLeague'de

Beşiktaş'ın 40 yaşındaki başantrenörü Dusan Alimpijevic, 8 sezon sonra Avrupa Ligi'nde yarışacak.

Alimpijevic, EuroLeague'de ilk kez kariyerinin başlarında ülkesi ekiplerinden Kızılyıldız'ı çalıştırdığı dönemde yer aldı.

Henüz 30'lu yaşlarının başında Avrupa Ligi tecrübesi edinen Alimpijevic, 2017-2018 sezonunda Sırp ekibiyle 11 galibiyet, 19 yenilgi yaşadı.

Tecrübeli başantrenör, Beşiktaş ile geri döndüğü Avrupa Ligi arenasında takımıyla kendisini kanıtlamayı hedefliyor.

Maçlarını BGM'de oynayacak

Beşiktaş, bu sezon tüm Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak.

Akatlar'da bulunan Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'ne bu sezon veda eden siyah-beyazlılar, maçlarına BGM'deki 10 bin kişilik salonda çıkacak.

Kaynak: AA
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