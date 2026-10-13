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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Sofya'da Hapoel IBI ile karşılaşacak

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle Bulgaristan'da karşılaşacak. Müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde Sofya'daki Arena 8888'de saat 19.00'de başlayacak. İki takım 4 haftayı 2'şer galibiyet ve 2'şer yenilgiyle tamamladı.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle Bulgaristan'da karşılaşacak.

Müsabaka İsrail ekibinin ev sahipliğinde Sofya'da oynanacak. Arena 8888 Sofya'daki karşılaşma saat 19.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 4 haftayı 2'şer galibiyet ve 2'şer yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip son maçında İspanyol takımı Baskonia'yı 92-84 yenerek 7. sıraya yükseldi. İsrail takımı ise bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 93-82 yenildi ve 11. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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