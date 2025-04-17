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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 54 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.800.000 TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı 54 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.04.2025 tarih ve 57 sayılı toplantısında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya verilen ceza, "BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu'nda yapılan ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI'nın, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu'nda yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 11/1. maddesinin uygulanması suretiyle 54 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)" şeklinde açıklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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