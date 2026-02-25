Haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla iftarda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 'İyiliğe Kanat Aç' sosyal sorumluluk projesi kapsamında siyah-beyazlı taraftarlarla iftar yaptı. İftarda genel sekreter Uğur Fora da yer aldı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarlarla iftar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Adalı, kulübün başlattığı "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar topluluğu Çarşı ile kurulan iftar çadırında siyah-beyazlılarla bir araya geldi. İftarda genel sekreter Uğur Fora da yer aldı.

Adalı, iftarın ardından taraftarlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Sinanpaşa Camisi yanında bulunan iftar çadırı, ramazan ayı sonuna kadar vatandaşlara hizmet verecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler

İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi