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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya Sevk Edildi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbolun itibarını zedeleyen açıklamaları ve müsabaka görevlisine hakaret ettiği iddialarıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret' nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), disiplin sevklerini açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 27.03.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 'müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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