Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre başkan Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla buluştu. Organizasyonda yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.

İtalyan bir restoranın özel menüsünün sunulduğu yemekte takımın son durumu hakkında teknik direktör Solskjaer'den bilgi alan Serdal Adalı, siyah-beyazlılara Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapılacak Fenerbahçe derbisinde başarı diledi.