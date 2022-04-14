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Beşiktaş Başkanı Çebi, taraftarlarla iftarda bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş Başkanı Çebi, taraftarlarla iftarda bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Sahili'nde kurulan iftar sofrasında Siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Sahili'nde kurulan iftar sofrasında Siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre iftar yemeğinde; Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar, Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı.Yüzlerce taraftarın sevgi tezahüratları ve yoğun ilgisi eşliğinde iftar sofrasının kurulduğu alana giriş yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, iftar boyunca taraftarlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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- İstanbul
Beşiktaş Başkanı Çebi, taraftarlarla iftarda bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Çebi, taraftarlarla iftarda bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi, Ahmet Mesut, Beşiktaş, İcra, Spor, Haberler

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