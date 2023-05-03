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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Hedefimiz bütün maçlarımızı almak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Hedefimiz bütün maçlarımızı almak

Spor Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde yaptığı açıklamada, hedeflerinin bütün maçları kazanmak olduğunu belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Bizim hesabımız çok basit; birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak" dedi.

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni, UNİQ İstanbul'da düzenlendi. Ödül töreni öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nin önemine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Spor medyası kamuoyunun çok dikkatinde olan bir medya. Değerli bir gece yaşayacağız bu akşam. Yine fair-play ödüllerİ de verilecek" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BÜTÜN MAÇLARIMIZI ALMAK"

Hedeflerinin bütün maçları kazanmak olduğu belirten Ahmet Nur Çebi, "Bizim hesabımız çok basit; birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

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