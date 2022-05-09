Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den "Ali Koç bizi savunmasın" diyen taraftara: Evladım, ben şaklaban değilim

Beşiktaş'ın sezonunun son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın öncesinde siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasındaki diyalog gündem oldu.

"ALİ KOÇ'UN GAZINA MI GELİYORSUN?"

Bir Beşiktaş taraftarının "Trabzon'a çok taviz verdiniz" sözlerine Çebi, " Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diye yanıt verdi. O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.

"BEN ŞEBEK DEĞİLİM"

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇEBİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu video sosyal medyada viral olurken Fenerbahçeli taraftar oluşumları Çebi'ye tepki gösterdi.