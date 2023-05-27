Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi de antrenmanı takip etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Öte yandan günün antrenmanını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takip etti.