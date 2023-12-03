Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat Oyunu Kullandı

- Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı sandık başına geldi

İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ederken, başkan adaylarından Serdal Adalı da oyunu kullandı. 8 numaralı sandıkta oy kullanan Adalı, sandık başına geldiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Hakkımızda hayırlısı. Her şey Beşiktaş için" ifadelerini kullandı.