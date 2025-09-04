Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçına Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Başakşehir FK maçı öncesi hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürüyor. Bugünkü sabah antrenmanında güç ve esneklik çalışmaları yapıldı, akşam antrenmanında ise kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sabah antrenmanında gruplar halinde kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı ise kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

