Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
