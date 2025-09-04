Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL