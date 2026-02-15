Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 11 maça çıktı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sergen Yalçın'ın takımı bu süreçte önemli takımları geride bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
Kartal, ligde bir sonraki hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. - İSTANBUL