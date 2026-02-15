Haberler

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 11 maça çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sergen Yalçın'ın takımı bu süreçte önemli takımları geride bıraktı.

Beşiktaş, Başakşehir karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Kartal, ligde bir sonraki hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti

Atletico Madrid'i darmadağın ettiler! Skoru görmeniz lazım
Antalya-Konya yolunu su bastı

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından birisi
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor