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Beşiktaş, Başakşehir'e 2-0 Mağlup Oldu

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 2-0 yenildi. Başakşehir'in gollerini Yusuf Sarı 62. ve 76. dakikalarda kaydetti.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Rams Başakşehir FK ile karşı karşıya geldi. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maç saat 19.00'da Beşiktaş Park'ta başladı.

Yusuf Sarı'nın 62. ve 76.dakikalarda attığı gollerle Başakşehir deplasmanda Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Başakşehir üç puanın sahibi oldu.

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Kaynak: ANKA / Spor
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