Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek yarı finale yükseldi
Beşiktaş, Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Tyler Cavanaugh, Bahçeşehir Koleji'nde 19 sayı kaydetti.
SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
BEŞİKTAŞ: Mathews 14, Needham 15, Mitchell 11, Kerem Konan 4, Delgado 12, Berk Uğurlu 14, Yiğit Arslan 11, Berkan Durmaz, Simonovic 15, Ahmet Ata Özbek
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 14, Scrubb 5, Cavanaugh 19, Bouteille 18, Kartal Özmızrak 2, Egemen Güven, Can Maxim Mutaf 8, Taylor 11, Berkay Candan 2
1'İNCİ PERİYOT: 28-20
DEVRE: 42-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-61
Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Bu mücadelenin en skorer ismi Bahçeşehir Koleji'nde 19 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh oldu.
Siyah-beyazlı ekip, Konya'da düzenlenecek Dörtlü Final'de Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko maçının galibiyle karşılaşacak.