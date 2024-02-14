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Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Beşiktaş, Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Tyler Cavanaugh, Bahçeşehir Koleji'nde 19 sayı kaydetti.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BEŞİKTAŞ: Mathews 14, Needham 15, Mitchell 11, Kerem Konan 4, Delgado 12, Berk Uğurlu 14, Yiğit Arslan 11, Berkan Durmaz, Simonovic 15, Ahmet Ata Özbek

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 14, Scrubb 5, Cavanaugh 19, Bouteille 18, Kartal Özmızrak 2, Egemen Güven, Can Maxim Mutaf 8, Taylor 11, Berkay Candan 2

1'İNCİ PERİYOT: 28-20

DEVRE: 42-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-61

Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Bu mücadelenin en skorer ismi Bahçeşehir Koleji'nde 19 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Konya'da düzenlenecek Dörtlü Final'de Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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