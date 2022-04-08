Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı - Haberler

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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdiTeknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.


- İstanbul
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Haberler

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