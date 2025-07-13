Beşiktaş, Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmaları kapsamında, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bugünkü antrenman koşu, taktik çalışmaları ve minyatür oyunlarla gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, sahada minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında TSİ 18.00'de Datenpol Arena'da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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