Beşiktaş Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Avusturya'daki kampında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taraftara açık olarak gerçekleştirildi ve futbolcular, taraftarlarla bir araya gelerek forma imzaladı.
BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Taraftarlara ve ilk 25 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladı. Antrenma çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlı futbolcular, taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman sonrasında siyah-beyazlı taraftarların forma imzalata ve fotoğraf isteğini kırmadı.
Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor