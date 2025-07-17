Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

WIENER Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 30 dakika sürdü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma koşularıyla başladığı, kondisyon ve taktik çalışmanın ardından, duran top ve pozisyon çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında bugün Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Wiener Neustadt kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.