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Beşiktaş Avrupa'da Fark Yaptı: 3-0

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. İlk golü Oh atarken, Murillo ve penaltıdan Orkun Kökçü diğer golleri kaydetti. Beşiktaş böylece sezonun en gollü galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını 3-0 yenen Beşiktaş, rövanş öncesinde önemli avantaj yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Oh ve Murillo'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş, ikinci yarıda da Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı golle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Avrupa'da 5, ligde ise 1 maçta da kalesini gole kapatarak gol yemediği maç sayısını 6'ya çıkardı.

Siyah-beyazlı ekip 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak rövanş maçını da kazanması halinde organizasyonda lig aşamasına yükselecek.

Tribünler gole doydu

Bu sezon oynadığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen sadece 1 müsabakada 1'den fazla gol kaydeden Beşiktaş, Kauno Zalgiris müsabakasında taraftarlarını gole doyurdu.

İlk kez 3 gol atan Beşiktaş, Midtjylland'la oynanan ilk maçı 1-0'la geçerken, Danimarka'da oynanan rövanşı 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove (2) ve Eyüpspor'la oynanan maçlardan da 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Oh, bu sezon golle tanıştı

Beşiktaş'ın forvet hattında mücadelede eden Hyeon-gyu Oh, bu sezonki ilk resmi golünü attı.

Siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçının yanı sıra ligde de 1 kez görev yapan Güney Koreli oyuncu, 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlara gönderdi.

Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maça onbirde başlayan Oh, Eyüpspor maçına kulübede başlamış ve 63. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girmişti.

Beklerden gol katkısı

Beşiktaş, ikinci golü savunmanın sağında ve solunda oynayan iki oyuncusunun işbirliğiyle kaydetti.

Siyah-beyazlı savunmanın solunda oynayan Rıdvan Yılmaz'ın 12. dakikada ortaladığı topu, sağ bekte forma giyen Amir Murillo filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk golde de topu Oh'la buluşturan Rıdvan Yılmaz, Murillo'nun golünde de son pası vererek iki gole de etki etti. Bu gol aynı zamanda Murillo'nun da bu sezonki ilk golü oldu.

Vlahovic'ten siftah

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarların karşısına çıktı.

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Sırp futbolcu, 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna Beşiktaşlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla giren Vlahovic'in 69. dakikadaki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Orkun Kökçü üçüncü golünü attı

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Midtjylland'la oynanan maçta Beşiktaş adına sezonun ilk resmi golünü kaydeden milli oyuncu, Danimarka ekibiyle oynanan rövanş karşılaşmasında da penaltıdan fileleri havalandırdı.

Orkun, Oh'un düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda yine topun başına geçti ve 59. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Kaynak: AA
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