Haberler

Beşiktaş Asbaşkanı Kılıç'tan Hakem Eleştirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası asbaşkan Murat Kılıç, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimini eleştirerek, Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç, mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimine tepki göstererek siyah-beyazlı takımın hakkının yenmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon bir kez daha bireysel hatalardan puan kaybettiklerini vurgulayan Murat Kılıç, "Hiçbirinde rakiplerimizden daha kötü oynamadık. İnanın oyuncularımız bunları hak etmiyor. Bu en çok camiamızı ve taraftarımızı üzüyor. Bizi de çok üzüyor. Bundan dolayı hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz, çok haklılar. Bu takımın oynadığı bu oyunla çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Bireysel şanssızlıkların bir şekilde biteceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimini eleştiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Buradan MHK'ye de bir sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanlığına çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Maç içerisinde bize göre penaltı olan ama VAR'a çağrılıp da dakikalarca sonuçlanmayan çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmiyor. Mümkün olduğu kadar TFF ve MHK'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hakem atamalarının ve bundan sonraki yansımalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Ligin ilk yarısında kalan 4 maçı da kazanmak istediklerini belirten siyah-beyazlı yönetici, "Hedefimiz bu maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek. Daha sonrasında transfer döneminde transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve transfer olması gereken bölgelere oyuncuları kazandıracağız. Ligi de Beşiktaş'ın ismine yakışır bir şekilde en iyi yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kılıç, yaptığı açıklamalardan dolayı Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki göstererek, "Buradan Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e de bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Beşiktaş üzerinden kendi PR'ını yapıp Beşiktaş'ın adını ağzına alanların tarihte de isimleri yok olup gitmiştir." şeklinde görüş belirtti.

Kılıç, mücadelenin ilk yarısındaki penaltı pozisyonuyla ilgili gerekli girişimleri yapacaklarını anlatarak, "Tabii ki bu işin peşinden gideceğiz. Tekrar tekrar seyredeceğiz. Bize göre pozisyon penaltı. Hiçbir kurala uymayan bir şekilde penaltı. Beşiktaş'ın hakkını hiçbir şekilde yere koydurmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.