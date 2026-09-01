Beşiktaş evinde farklı kazandı: 6-2

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Vlahovic, attığı 3 golle galibiyetin başlıca isimlerinden oldu.

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Arca Çorum'a 6 gol atarak haftayı 3 puanla tamamladı.

Siyah-beyazlılarda Vlahovic 3 gol kaydederken, İlhan Fakılı da 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Miretti ve Poku ise mücadeleye sonradan dahil olarak siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıktı.

Kaynak: ANKA