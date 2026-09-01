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Rıdvan Yılmaz: 100. Maçta Farklı Galibiyet Gurur Verici

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Beşiktaş'ın Çorum FK'yi 6-2 yendiği maçta 100. kez siyah-beyazlı formayı giyen Rıdvan Yılmaz, farklı galibiyetten mutlu olduğunu, Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını ve kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, alınan farklı galibiyetten duyduğu mutluluğu paylaştı.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından 25 yaşındaki savunma oyuncusu, açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktığı hatırlatılan Rıdvan, "Bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçımda bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum." dedi.

6 gollü galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Rıdvan Yılmaz, "Bu skordan dolayı çok mutluyuz. Yani bu, önümüzde derbi olmamasıyla alakalı bir durum değil. Bu hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive ettiğini düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim, bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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