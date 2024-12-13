Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan hakkında yakalama kararı
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması! 'Bakanlığa şikayet edin'
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması

Beşiktaş, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Setler 23-25, 23-25, 25-22 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Akif Kabak, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar)

Beşiktaş : Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)

Setler: 23-25, 23-25, 25-22, 21-25

Süre: 123 dakika (33, 31, 28, 31)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
img

Rusya'ya neden kaçtığı belli oldu! İşte Moskova'daki serveti
img

10 TL'ye tost satan esnafa herkes aynı soruyu soruyor
img

Tarihi andan çok özel kareler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
Beşiktaş'a Avrupa'da yasak
Suriye'den geri çekilen Rusya konvoyuna ayakkabılarını gösterdiler
Suriyeli muhalifler geri çekilen Rus konvoyunu böyle uğurladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Son Dakika Haberleri

Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi? Stanley neden termosları geri çağırıyor, hangi modelleri çağırdı? Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı? Pınar Aydınlar ne dedi? MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Erim annesi neden katılmadı? MasterChef Erim annesi öldü mü, yaşıyor mu? MasterChef Onur annesi Müşerref Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Şirin annesi Azar Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Semih annesi Fatma Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kerem annesi Nükhet Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Eda annesi Melek Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.