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Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza yayında seken topa hareketlenen Kelven'in dar açıdan şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

51. dakikada sağ taraftan Erdoğan Yeşilyurt'un sol ayağıyla yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Samudio topu ağlara gönderdi. 2-2

56. dakikada Rashica'nın derinlemesine pasında Rafa Silva ceza sahasına girerek yerden vuruşunda top filelere gitti. 3-2

61. dakikada topla hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası dışı sağ çaprazda Güray Vural tarafından düşürüldü. Hakem Mehmet Türkmen faul verirken, Güray'a sarı kart çıkardı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, Güray Vural'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

88. dakikada Svensson'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun dar açıdan yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.

90+5. dakikada Cher Ndour'un savunma arkasına pasına hareketlenen Ernest Muçi, kaleciyle karşı karşıya kalırken şutunda topu ağlara gönderdi. 4-2

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu (Arthur Masuaku dk. 67), Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva (Ernest Muçi dk. 88), Semih Kılıçsoy (Cher Ndour dk. 67), Ciro Immobile (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 83)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Necip Uysal, Jean Onana, Can Keleş

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Emrecan Uzunhan (Emre Uzun dk. 84), Erdoğan Yeşilyurt, Sander Van de Streek (Ramzi Safuri dk. 46), Soner Dikmen (Adolfo Gaich dk. 84), Erdal Rakip (Burak İngenç dk. 62), Güray Vural, Braian Samudio, Sam Larsson (Jakub Kaluzinski dk. 66)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Doğukan Özkan, Amar Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Mehmet İlhan

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Samudio (dk. 1 ve 51) (Antalyaspor), Ciro Immobile (dk. 13 ve 23), Rafa Silva (dk. 56), Ernest Muçi (dk. 90+5) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Güray Vural (dk. 61) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Omar Colley, Semih Kılıçsoy, Masuaku, Al-Musrati (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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