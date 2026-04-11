Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Mağlup Etti

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 29. haftası açılış maçında Beşiktaş, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'la karşılaştı. Bol gollü geçen mücadelede Beşiktaş sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, Orkun Kökçü, Jota Silva ve Oh Hyeon-gyu (2) kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise Van de Streek ve Samuel Ballet attı. Sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş 55 puana yükselirken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA