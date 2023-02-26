Beşiktaş-Antalyaspor maçında duygu dolu anlar! Cenk Tosun hüngür hüngür ağladı
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Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında tarihi görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar, depremzede çocuklar için 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalmasıyla oyuncular ve taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ise yüreklere dokundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında ertelenen maçta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Taraftarların tribünleri doldurduğu karşılaşmada ülkemizde meydana gelen deprem faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmadı.
Beşiktaşlı taraftarlar, 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada stattan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çaldı.
Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ve Gaziantep FK'dan transfer edilen Maxim, gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan Cenk, herkesin yüreğine dokundu.
Antalyaspor'un Hataylı futbolcusu Cemali Sertel, deprem anında yaşadıklarını maç öncesinde anlattı. İzleyenler duygusal anlar yaşadı.