Beşiktaş-Antalyaspor maçında duygu dolu anlar! Cenk Tosun hüngür hüngür ağladı

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında tarihi görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar, depremzede çocuklar için 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısının çalmasıyla oyuncular ve taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ise yüreklere dokundu.