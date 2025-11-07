Beşiktaş, Antalyaspor Maçı İçin Antalya'ya Geldi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya Havalimanı'na iniş yaptı ve oteline geçti. Maç saat 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Spor