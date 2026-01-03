Beşiktaş'ta devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın başında ısınma hareketleri yapıldı, ardından kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman kondisyon ve taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda; Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder salonda çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor