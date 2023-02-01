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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi

Spor Haberleri

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için Konyaspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlıların bu transferi 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında bitirmesi bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzak kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Amir Hadziahmetovic'in transferini KAP'a bildirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş'ın bu transfer için Konyaspor ile 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladığı belirtiliyor.

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