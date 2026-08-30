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Beşiktaş, Hadziahmetovic'in Sözleşmesini Feshetti

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Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 1 gol attı.

Kaynak: AA
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