Beşiktaş'ta ayrılık kesinleşti! Oxlade-Chamberlain kampa dahi götürülmeyecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılarda takıma gelen oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de şekillenmeye başladı. Kartal, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde transfer edilen Alex Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

KAMPA BİLE GÖTÜRÜLMEYECEK

Ülkesine dönmesi beklenen İngiliz futbolcunun Beşiktaş'ın Slovenya'da yapacağı yurt dışı kampına dahi götürülmeyeceği gelen bilgiler arasında.

İNGİLİZ EKİPLERİ İLGİLENİYOR

1 sezonluk Beşiktaş kariyerinde sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile Premier Lig takımlarından Southampton ve Championship ekiplerinden Sheffield United'ın ilgilendiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezonun başında Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Oxlade-Chamberlain, 16'sı ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.