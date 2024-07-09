Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta ayrılık kesinleşti! Oxlade-Chamberlain kampa dahi götürülmeyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain ile yeni sezonda yola devam etmeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı Slovenya'da yapılacak yurt dışı kampına dahi götürmeyecek. 2 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Chamberlain ile Southampton ve Sheffield United ilgileniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılarda takıma gelen oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de şekillenmeye başladı. Kartal, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde transfer edilen Alex Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

KAMPA BİLE GÖTÜRÜLMEYECEK

Ülkesine dönmesi beklenen İngiliz futbolcunun Beşiktaş'ın Slovenya'da yapacağı yurt dışı kampına dahi götürülmeyeceği gelen bilgiler arasında.

İNGİLİZ EKİPLERİ İLGİLENİYOR

1 sezonluk Beşiktaş kariyerinde sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile Premier Lig takımlarından Southampton ve Championship ekiplerinden Sheffield United'ın ilgilendiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezonun başında Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Oxlade-Chamberlain, 16'sı ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alex Oxlade Chamberlain Southampton FC Liverpool Slovenya Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

 Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp

Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
500

Yorumlar (1)

ali tartan:

Bu adamı çok ararız

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title