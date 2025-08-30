Beşiktaş, Alanyaspor Maçı İçin Antalya'ya Geldi

Beşiktaş, Alanyaspor Maçı İçin Antalya'ya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Antalya'ya ulaştı. Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ, yarın oynayacağı Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi. Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulunup, futbolculara forma imzalattı.

Süper Lig 4'üncü hafta müsabakasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 16.50'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Beşiktaş taraftarı havalimanında futbolcuları karşıladı. Taraftar teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı. Beşiktaş futbolcuları ve teknik heyeti aprondan kendilerini taşıyacak otobüse bindikten sonra Alanya'da konaklayacakları otele hareket etti. Havalimanı dışında bekleyen taraftar tezahüratla takıma destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ukrayna Büyükelçiliği'nden Irak'ta Talabanilere suikast iddiasına yalanlama

Ukrayna'yı karıştıran suikast iddiası! Kürdistan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.