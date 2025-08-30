Beşiktaş, Alanyaspor Maçı İçin Antalya'ya Geldi

BEŞİKTAŞ, yarın oynayacağı Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi. Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulunup, futbolculara forma imzalattı.

Süper Lig 4'üncü hafta müsabakasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 16.50'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Beşiktaş taraftarı havalimanında futbolcuları karşıladı. Taraftar teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı. Beşiktaş futbolcuları ve teknik heyeti aprondan kendilerini taşıyacak otobüse bindikten sonra Alanya'da konaklayacakları otele hareket etti. Havalimanı dışında bekleyen taraftar tezahüratla takıma destek verdi.