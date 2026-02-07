Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 21'inci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı. Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 21'inci hafta maçında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.