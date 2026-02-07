Haberler

Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transferler de takımla birlikte yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı. Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 21'inci hafta maçında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
