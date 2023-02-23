Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin play-off sistemini istediği iddialarını yalanladı

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği toplantısında şampiyonun belirlenmesi için play-off sistemini önerdiği iddiasını yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Kulüpler Birliği toplantısında şampiyonun belirlenmesi için play-off sistemini önerdiği öne sürülmüştü. Beşiktaş söz konusu iddialara cevap verdi.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Sözcü'de yer alan haberde, Hatay ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sezon sonunda şampiyonun belirlenmesi için play-off sistemine geçilmesini talep ettiği belirtilmişti. Depremin vurduğu iki kulübün ligden çekilmesi sonrası haksız rekabet ortamı olduğunu belirten kulüplerin, eşitlik ilkesinin ortadan kaybolduğunu savunarak ve Çebi'nin talebine destek verdiği aktarılmıştı.