Haberler

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Wenyen Gabriel'i renklerine bağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Wenyen, NBA kariyerinde Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies; Avrupa'da ise Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Bayern Münih formalarını giydi.

Kaynak: AA
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi

Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği