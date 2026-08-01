Haberler

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu David DeJulius'u kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

David, son olarak forma giydiği İspanyol ekibi Murcia'da geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü

Olaylı toplantıdan yeni kriz! Kılıçdaroğlu küplere binmiş
'Burada olmaz' denilmişti! Tüm bölgenin kaderini değiştirdi

"Burada olmaz" denilmişti! Tüm bölgenin kaderini değiştirdi
Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı

Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen görüntüye yorum yağıyor

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği