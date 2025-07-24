Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e sakatlık yaşamasının ardından oyundan alındı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kaybetti.
ABRAHAM İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI
Shakhtar Donetsk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Abraham, 40. dakikada penaltıdan ağları havalandırmasının ardından ikinci yarıda sakatlık yaşadı.
RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYORLAR
İngiliz futbolcu, sakatlık yaşamasının ardından 71. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Abraham'ın sakatlanması sonrası büyük panik yaşarken, yıldız oyuncu için gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.