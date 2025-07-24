Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı

Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e sakatlık yaşamasının ardından oyundan alındı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kaybetti.

ABRAHAM İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI

Shakhtar Donetsk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Abraham, 40. dakikada penaltıdan ağları havalandırmasının ardından ikinci yarıda sakatlık yaşadı.

RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYORLAR

İngiliz futbolcu, sakatlık yaşamasının ardından 71. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Abraham'ın sakatlanması sonrası büyük panik yaşarken, yıldız oyuncu için gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

silva fernandez gitmeden bu takım bitmişşşşş ruhhhh yokkk niye çıkmışlar çocuklar dan beşşşş yedilerrrr ayıpppp haram olsun o paralarrrr

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Haber YorumlarıFaruk Bıçak:

Ben böyle ruhsuz bir takim görmedim ben 49 yıllık takımı bırakıyorum bügundeb itibaren orkun diye birini almışlar adam topa vuramiyor yazıklar olsun size bu sizi destekleyen taraftarlara yazık ya

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

BOSUNADA DEMiYORUZ KUS BEYiNLi CiiiK CiiiKLER ORKUR DöööDCü iyi OLSA VERiRLEMi NEDEN ONUN YERiNE KEREMi iSTEMEDiNiZ ADAMLAR MANYAKMI ALIN DAHA SUTA BiLE VURAMIYO SERBEST VURUSU FENEViN PAATATES TORBASI EN NEYSRi GiBi SEYIRCiLERE ATTI ASLAN GS VEDE ASLAN ARDA KUSLARA ACIIIMAK YOK SHAAAAK SHAAAAAAK DAHA FENEVDE UEFAYA GELECEK BiRDE ONLARA SHAAAAAAAKSIN YALLAH KöYFERANS LiGiNiZE SAPSALLL SAKAT iBiiNEELER

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