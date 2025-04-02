Beşiktaş'a Elan Ricardo'dan kötü haber

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Elan Ricardo'nun sakatlandığını duyurdu.

ADALESİNDE GERİLME VE KANAMA VAR

Siyah-beyazlıların Ricardo'nun sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Bu gelişmenin ardından Elan Ricardo'nun ne kadar sahalarda uzak kalacağı da belli oldu. Genç futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

RESMİ MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş'ın devre arasında Keny Arroyo ile birlikte kadrosuna kattığı iki yıldız adayından biri olan Kolombiyalı futbolcu, takıma katılalı 2 ay olmasına rağmen henüz hiçbir resmi maçta forma giymedi. 21 yaşındaki Ricardo, siyah-beyazlıların milli arada İstanbulspor ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında 90 dakika sahada kalarak yeni takımıyla ilk maçına çıkmıştı.