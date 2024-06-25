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Beşiktaş'a transferi gündemde olan Rafa Silva İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş'a transferi gündemde olan Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le Portekiz'den gelen 31 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le Portekiz'den gelen 31 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

Kaynak: AA / Spor

Atatürk Havalimanı Hüseyin Yücel Rafa Silva Portekiz İstanbul Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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