Beşiktaş'a transferi gündemde olan Rafa Silva İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le Portekiz'den gelen 31 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.
Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le Portekiz'den gelen 31 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.