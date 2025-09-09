Beşiktaşlı futbolcu Taylan Bulut Türk vatandaşlığına geçti

Haberler

Beşiktaş, Taylan Bulut'un vatandaşlık işlemlerinin tamamlandığını ve yerli statüsünde oynayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir." denildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'a uzun süredir beklediği müjdeli haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi.

TAYLAN BULUT YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

TRANSFERDE KONTENJAN AÇILDI

Bu gelişmeyle birlikte Taylan Bulut, Beşiktaş'ta yerli statüsünde oynamaya hak kazandı. Böylece Siyah-Beyazlılar, 22 yaş kontenjanına iki transfer daha yapabilme hakkına sahip oldu.

3 MAÇTA 96 DAKİKA OYNADI

Siyah-beyazlılar, Taylan Bulut'u Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç sağ bek oyuncusu, şu ana kadar Siyah-beyazlılarda 3 maça çıktı ve 96 dakika sahada kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
