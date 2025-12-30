Haberler

PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası

PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sonucu Beşiktaş'a 220 bin TL para cezası verildi. TFF, ayrıca Fenerbahçe ve Antalyaspor'a da çeşitli ceza ve yaptırımlar uyguladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 220 bin TL para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.12.2025 tarihli toplantısında aldığı kararlar şöyle:

"Fenebahçe'nin, 23.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 23.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübü antrenörü Alaattin Gülerce'nin, 23.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para ile cezalandırılmasına,

Ankara Keçiörengücü Kulübü sporcusu Ali Akman'ın, 24.12.2025 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak