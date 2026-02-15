Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan El Bilal Toure oyuna devam edemedi.
- Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, RAMS Başakşehir maçının 30. dakikasında sol arka adalesini sakatladı.
- El Bilal Toure, sakatlık nedeniyle maçın 34. dakikasında yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
EL BILAL TOURE SAKATLIK YAŞADI
RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'a Malili yıldız oyuncusu El Bilal Toure'den kötü haber geldi. 24 yaşındaki golcü oyuncu El-Bilal Toure 30. dakikada Cerny'nin pasında savunma arkasına koşu atarken sol arka adalesini tuttu ve kendini yere bıraktı. Toure'nin bu anlarda büyük acı çektiği görüldü.
YERİNE RASHICA DAHİL OLDU
Yapılan tedavi sonrası kendini deneyen El Bilal Toure, oyuna devam edemedi ve 34. dakikada yerini Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'ya bıraktı.