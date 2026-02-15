Haberler

Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan El Bilal Toure oyuna devam edemedi.

  • Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, RAMS Başakşehir maçının 30. dakikasında sol arka adalesini sakatladı.
  • El Bilal Toure, sakatlık nedeniyle maçın 34. dakikasında yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

EL BILAL TOURE SAKATLIK YAŞADI

RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'a Malili yıldız oyuncusu El Bilal Toure'den kötü haber geldi. 24 yaşındaki golcü oyuncu El-Bilal Toure 30. dakikada Cerny'nin pasında savunma arkasına koşu atarken sol arka adalesini tuttu ve kendini yere bıraktı. Toure'nin bu anlarda büyük acı çektiği görüldü.

Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber

YERİNE RASHICA DAHİL OLDU

Yapılan tedavi sonrası kendini deneyen El Bilal Toure, oyuna devam edemedi ve 34. dakikada yerini Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'ya bıraktı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

"Adı ne olursa olsun bunu istiyoruz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

Eşiyle tartışıp düştü, yardım beklerken dehşet yaşandı
İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum

Kan donduran görüntülerdeki adamdan açıklama var
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme