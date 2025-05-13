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Beşiktaş'a kötü haber! Chamberlain sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haber! Chamberlain sakatlandı
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'a Adana Demirspor maçının 11. dakikasında sakatlık yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

SEZON RAKAMLARI

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta süre bulan Chamberlain, 1 gollük performans sergiledi. 31 yaşındaki yıldızın Beşiktaş işe 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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