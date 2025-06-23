Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi

Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
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İtalyan devi Inter'in formasını giyen İranlı forvet Mehdi Taremi'nin, golcü arayışlarında olan Beşiktaş'a önerildi.

Yeni sezondaki hedefini mutlak başarı olarak belirleyen Süper Lig devi Beşiktaş'a golcü transferinde sürpriz bir öneri geldi.

TAREMİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Sport Italia'nın haberine göre; Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajeri, Beşiktaş ile temasa başladı. Haberde, Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmadığı Ancak Taremi'nin menajerinin Türkiye'de kulüp arayışında olduğu ve oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

İRAN'DA MAHSUR KALDI

İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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