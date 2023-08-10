Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelen Oxlade-Chamberlain'den ses seda çıkmadı! İşte transferde son durum
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Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek üzere 2 gün önce İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu merak konusu oldu. Kariyerinde ciddi sakatlıklar bulunan futbolcunun ilk sağlık raporunda bir olumsuzluğa rastlanmadı. Daha detaylı bir sağlık raporu daha talep eden Beşiktaş yönetimi, hiçbir soru işaretine yer bırakmak istemiyor.
Beşiktaş, İstanbul'a getirttiği dünyaca ünlü futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde sona geldi. 2 gündür sağlık testleri yapılan futbolcu da bir soruna rastlanmazken, detaylı bir sağlık raporunun ardından duruma göre imzalar atılacak.
OXLADE, İSTANBUL'U GEZİYOR
Futbolcu da İstanbul hakkında bilgi sahibi olmak isterken, şehir vakit geçirdikten sonra Beşiktaş'ın olumlu dönüş yapması durumunda kendi kararını da bildirecek.
PREMIER LİG'İN DEVLERİNDE OYNADI
Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.