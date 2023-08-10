Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelen Oxlade-Chamberlain'den ses seda çıkmadı! İşte transferde son durum

Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek üzere 2 gün önce İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu merak konusu oldu. Kariyerinde ciddi sakatlıklar bulunan futbolcunun ilk sağlık raporunda bir olumsuzluğa rastlanmadı. Daha detaylı bir sağlık raporu daha talep eden Beşiktaş yönetimi, hiçbir soru işaretine yer bırakmak istemiyor.