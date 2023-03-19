Beşiktaş'a F.Bahçe derbisi öncesi kötü haber! Tayyip ve Rosier için açıklama

Beşiktaş, Valentin Rosier'de enfekte tiroglossal kist tespit edildiğini ve cerrahi işlem uygulandığını, Tayyip Talha Sanuç'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki futbolcudan gelen haber can sıktı. Siyah-Beyazlılar, Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"BOYUN BÖLGESİNDE ŞİŞLİK ŞİKAYETİ NEDENİYLE TETKİK YAPILDI"

Kulüpten yapılan açıklamada, Rosier'in cerrahi operasyon geçirdiği belirtilerek, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir" denildi. Sağ bek Rosier'in 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

Tayyip Talha'nı durumu hakkında ise "Oyuncumuzun MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Başarılı stoperin ise yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.